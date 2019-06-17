Московская область возглавила медиарейтинг инвестклимата АСИ за апрель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Московская область по итогам апреля заняла первое место в медиарейтинге инвестклимата регионов, составленном АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". На втором месте оказалась Республика Крым, третье место у Татарстана, замыкают пятерку лидеров Республика Саха (Якутия) и Новосибирская область, говорится в сообщении пресс-службы АСИ.

"В Московской области на сегодняшний день действует свыше 60 мер федеральной и региональной поддержки для инвесторов, - поясняет АСИ итоги рейтинга, - Республика Крым заняла второе место благодаря проведению V юбилейного Ялтинского международного экономического форума <…> Татарстан, в том числе благодаря проведению таких мероприятий, как KazanSummit, имеет хорошую возможность стать центром по привлечению инвестиций из стран исламского мира".

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, которые приводятся в сообщении, лидерами медиарейтинга становятся те регионы, которые проводят комплексную работу по улучшению инвестиционного климата: активно привлекают инвесторов, предоставляют им преференции, продвигают бренд региона среди российского и зарубежного бизнес-сообщества.

"В качестве положительных результатов они получают не только социально-экономическое развитие территорий, но и положительные освещение в СМИ, что также важно", - отметила гендиректор АСИ.

Медиарейтинг АСИ формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению президента России Владимира Путина с 2014 года измеряет АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями. Медиарейтинг создан для того, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению тех успехов, которые происходят в улучшении инвестиционного и делового климата.