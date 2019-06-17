Объем дорожного фонда Орловской области за почти полгода вырос на 800 млн рублей

ОРЕЛ, 17 июня. /ТАСС/. Объем дорожного фонда Орловской области с начала 2019 года увеличился на 800 млн рублей и составил 5,3 млрд рублей, сообщил сегодня руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Блохин на заседании правительства региона.

"На начало 2019 года объем дорожного фонда составлял 4,5 млрд рублей, на сегодня, на 17 июня, - 5,3 млрд рублей", - сказал он.

Увеличение объемов фонда произошло за счет привлечения дополнительных средств из федерального бюджета и денег, сэкономленных в 2018 году. Блохин отметил, что на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог направлено 3,3 млрд рублей, на сумму в размере 2,7 млрд рублей определены подрядчики по объектам. Кроме того, в настоящий момент ведутся торги по определению подрядчика на ремонт трех дорог в Орле.

Всего в Орловской области ведется ремонт на 69 км дорог, что в два раза больше, чем было отремонтировано в 2018 году. В том числе рабочие приводят в нормативное состояние аварийные мосты в Шаблыкинском и Урицком районах.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется ликвидировать половину мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.