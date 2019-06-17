Патрушев: РФ и Белоруссии важно обеспечить равный доступ сельхозпродукции на общий рынок

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия должны обеспечить равные условия доступа сельхозпродукции на рынок Союзного государства. Об этом в понедельник заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на сессии Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России в Минске.

"На фоне интенсивного развития торговли особое значение приобретает вопрос обеспечения равных условий доступа сельхозтоваров на рынки наших стран", - сказал Патрушев. Он обратил внимание на то, что белорусские коллеги пока не признают принцип регионализации РФ по АЧС для поставок российского свиноводческого сырья, при этом в РФ есть большое количество регионов, в которых вспышки АЧС некогда не фиксировались. "В связи с этим предлагаем белорусской стороне рассмотреть возможность пересмотра своей позиции по данному вопросу", - сказал Патрушев. По мнению министра, в результате работы надзорных служб Белоруссии и РФ "в целом сторонам удается урегулировать большинство проблемных вопросов". Так, с марта 2018 Россельхонадзор совместно с белорусскими коллегами поступательно работает над исполнением дорожной карты по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства.

"Чтобы унифицировать требования к ветеринарному контролю и надзору Россельхонадзор и Минсельхозпрод Беларуси завершают работу по интеграции белорусской национальной информационной системы прослеживаемости в российскую систему "Меркурий", - сказал Патрушев. - С учетом необходимости проведения доработок по согласованию с белорусской стороной, ввод в промышленную эксплуатацию интегрированной системы намечен на конец третьего квартала 2019 года" .

Патрушев отметил, что товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием между двумя странами демонстрирует положительную динамику. За 2018 год он вырос почти на 8 п. п. и составил более $5 млрд. За первый квартал текущего года товарооборот также увеличился, приблизившись к отметке $1,3 млрд. При этом министр обратил внимание, что поставки белорусской продукции значительно превышают российский экспорт на белорусский рынок. "Поэтому с целью соблюдения взаимных интересов торговли продукцией АПК между Беларусью и Россией в течение многих лет применяется механизм составления прогнозных балансов спроса и предложения", - напомнил Патрушев. - Мы намерены контролировать неукоснительно соблюдение достигнутых договоренностей по данному вопросу".

Со своей стороны министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Анатолий Хотько сказал, что две страны прорабатывают вопрос увеличения числа фитосанитарных контрольных пунктов на белорусско-российской административной границе.