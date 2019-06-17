На авиасалоне в Ле-Бурже представили турецкий истребитель пятого поколения

ЛЕ-БУРЖЕ, 17 июня. /ТАСС/. Новейший турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter - X) впервые представлен в понедельник на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019) в Ле-Бурже.

В ходе презентации представители разработчика самолета - компании Turkish Aerospace Industries (TAI) - сообщили, что разработка самолета переходит в активную фазу. "В настоящее время завершается определения предполагаемых летно-технических характеристик нового истребителя. Одновременно начат поиск поставщиков различных подсистем для TF-X", - сообщил ТАСС представитель TAI в ходе церемонии.

По его словам, истребитель предназначен в первую очередь для поставок Вооруженным силам Турции. "Руководством министерства обороны страны поставлена задача довести до максимального возможного уровня количество подсистем турецкого производства в составе TF-X. В качестве ориентировочного показателя задан уровень в 65%, однако, не исключено, что он будет скорректирован в сторону увеличения или уменьшения", - сказал собеседник агентства.

Как отметил представитель TAI, крупнейший турецкий производитель ракетного вооружения компания Rocketsan уже начала разработку комплекта авиационных средств поражения для TF-X. "Электроника самолета будет представлена преимущественно изделиями турецкой компании Aselsan. В настоящее время наиболее актуален вопрос выбора двигателя для нового истребителя", - сообщил источник.

Выставка в Ле-Бурже открылась 17 июня и продлится до 23 июня.