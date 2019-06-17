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Доля негосударственных поставщиков соцуслуг в Ленинградской области выросла вдвое

По данным пресс-службы правительства региона, она достигла 51%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Доля негосударственных поставщиков социальных услуг на территории Ленинградской области с 2017 года выросла в два раза и достигла 51% от общего числа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона по итогу слета социальных предпринимателей Северо-Запада, который регион провел впервые.

"Доля негосударственных поставщиков социальных услуг достигла 51%, что вдвое больше, чем в 2017 году. Сотрудничество бизнеса и власти помогает в решении важных социальных задач. Частные детские сады и школы раннего развития, различные спортивные секции для людей всех возрастов, услуги по присмотру за пожилыми людьми - направления, где уже активно работает социальный бизнес", - говорится в сообщении.

Как отметил в своем выступлении на слете губернатор региона Александр Дрозденко, всего в Ленинградской области насчитывается более 3 тыс. предприятий, ориентированных на социальный бизнес. По его словам, финансирование на компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг за последние два года также выросло в 1,5 раза. "Сегодня более 465 млн рублей мы выплачиваем на компенсацию, на начало 2017, то есть за 2016 год, у нас было 275 млн рублей", - рассказал он.

Одним из таких примеров губернатор назвал работу частных детских садов: регион компенсирует учреждениям по 18 тыс. рублей на одного ребенка при условии, если родительская плата не превышает 5 тыс. рублей. Таким образом Ленинградская область решает проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждениях в районах интенсивного жилого строительства.

Ленинградская область проводила слет социальных предпринимателей впервые, в нем принимали участие более 350 человек из всех субъектов Северо-Запада. В ходе деловой программы участники - предприниматели, власти и эксперты обсудили меры поддержки социального предпринимательства, развитие волонтерства, социальный бизнес как инструмент ревитализации малых городов и сел. Также на слете представили практические кейсы по созданию социального бизнеса "с нуля".

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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