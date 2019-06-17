Госдума рассмотрит в I чтении проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В обсуждении документа примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

О поправках

Согласно поправкам, профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,7% ВВП, или 1 трлн 881 млрд рублей. При этом прогнозируемый объем ВВП определен в 109,086 трлн рублей, уровень инфляции - не выше 4,3%.

Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета составит 20,174 трлн рублей, объем расходов - 18,293 трлн рублей. Доля расходов к объему ВВП снизится на 0,3%.

Объем программы внутренних заимствований сложится в размере 1,578 трлн рублей, внешних заимствований - 155 млрд рублей, дополнительных нефтегазовых доходов - 3,17 трлн рублей.

Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2020 года должен уменьшиться до 11,329 трлн рублей. Объем государственного внешнего долга планируется сократить до $64,3 млрд, или €55,4 млрд.

"Изменения, вносимые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2019 году. Законопроект не предусматривает внесение изменений в показатели, утвержденные федеральным законом о бюджете на плановый период 2020 и 2021 годов", - говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

Как рассказал ранее Силуанов, на 30 млрд рублей пополняется дорожный фонд, и эти деньги пойдут субъектам РФ на реализацию их программ. Чтобы обеспечить переход от долевого строительства к использованию эскроу-счетов, предлагается увеличить имущественный взнос в фонд защиты прав граждан на 16 млрд рублей, "чтобы достроить дома, которые имеют очень большие риски", отмечал он. На 20 млрд рублей будет увеличен взнос в банк "ДОМ.РФ", который также возьмет на себя функционал кредитования застройщиков, еще 5 млрд рублей - на поддержку граждан, взявших ипотеку; кроме того, будут увеличены расходы на софинансирование регионами доплат к пенсиям.

Поправки дополнительно профинансируют социальную сферу регионов

Как пояснила в беседе с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия"), уже с 1 июля средства на компенсацию ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей на один ипотечный кредит поступят в субъекты РФ. "Это очень важная социальная мера - на встречах, которые прошли на региональной неделе, люди задавали вопросы, они очень ждут этого решения. Корректировка пройдет быстро, я думаю, что уже с 1 июля регионы спокойно начнут работать в этом направлении, в заявительном порядке, с людьми, которые в этом нуждаются", - сказала она.

По ее словам, среди важных поправок в бюджет можно отметить средства на социальное развитие села. "И дороги, и коммуникации, и благоустройство - здесь как раз при корректировке бюджета учтены все эти социальные моменты", - отметила она, подчеркнув, что эту программу только объявили и тут "есть над чем работать". "Ее нужно собирать, ее нужно корректировать, регионы должны ее отработать с учетом того, что есть проектно-сметная документация в ответ на пожелания муниципалитетов", - указала Гусева.

Бюджет сбалансирован, потому что "все обещания, которые были даны на 1 января 2019 года, выполнены", полагает депутат. "Уже сейчас в регионах идут процессы ремонта, строительства, по всем программам процесс отработан, а это дополнительные деньги. Поэтому сказать, что регионы до этого ничего не видели, а сейчас увидят и будут что-то сильно поправлять - это не так, просто речь о дополнительном финансировании регионов для поддержания социальной сферы", - резюмировала она.