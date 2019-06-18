Экспортеры Якутии в ближайшее время будут представлены в бондовой зоне Харбина

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) в ближайшее время намерена представить компании региона в Харбинской комплексной бондовой зоне. Как сказала ТАСС во вторник в кулуарах VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине представитель министерства по внешним связям республики Миролюба Киренская, эти меры нацелены на увеличение экспорта из Якутии в Китай.

"Хэйлунцзян - наш основной зарубежный партнер. <…> При этом, китайские компании также заинтересованы в сотрудничестве с Якутией", - сказала она. "В рамках ЭКСПО делегация Якутии посетила бондовую зону Харбина. Мы думаем, что в ближайшее время мы сможем выставить там свои экспортоориентированные предприятия, и они смогут пользоваться услугами этой бондовой зоны", - добавила представитель министерства.

На вопрос о том, какие компании будут представлены в бондовой зоне, Керенская назвала "производителей Саха-чая, дикоросов, пушнины". "Все, что у нас есть ценного в республике, и то, что мы хотим показать миру", - подчеркнула она.

Киренская также указала на то, что в этом году Республика Саха является главным партнером ЭКСПО с российской стороны. "Из Якутии приехало порядка 20 предприятий, они представляют ювелирную продукцию, изделия из бивня мамонта, также есть рыба, которая здесь очень популярна", - рассказала представитель ведомства. "Глава республики [Айсен Николаев] принимал участие во всех панельных дискуссиях, состоявшихся в рамках ЭКСПО. По итогам между провинцией Хэйлунцзян и Якутией был также подписан план совместных действий на 2019-2020 годы ", - отметила она.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.