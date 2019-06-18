Кооператив пчеловодов появится в ЕАО для экспорта меда в Китай

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Кооператив производителей меда планируют создать в течение года в Еврейской автономной области (ЕАО) для экспорта продукта в Китай. Об этом ТАСС сообщил во вторник губернатор региона Александр Левинталь в кулуарах российско-китайской "Экспо" в Харбине.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать кооператив. Мы ищем инициативных людей, которые бы закупали мед у наших пасечников, пакетировали его в хорошую упаковку и могли бы успешно продавать в Китай", - рассказал он.

По словам губернатора, в кооператив на первом этапе могут войти пять-семь предприятий. "У нас достаточно много пасечников, я думаю, не меньше пяти-семи [предприятий могут войти в кооператив] на первом этапе, а дальше речь может идти и о 20. Сейчас надо создать основу, а дальше наращивать. Когда люди увидят, что успех есть, они сами пойдут", - отметил собеседник агентства.

Левинталь уточнил, что регион готов не только обучать предпринимателей тому, как создавать кооператив, выходить на экспорт, а также может оказать и финансовую поддержку. "У нас есть программа поддержки сельского хозяйства, переработки. Если региональная поддержка, то речь может идти о 5-7 млн рублей - это безвозмездный грант", - рассказал он.

Также кооператив пчеловодов может рассчитывать и на федеральную помощь, считает глава региона. "Там речь может идти о десятках млн рублей, причем не разовая поддержка, а в течение нескольких лет. На первом этапе мы своими ресурсами поддержим, если дело пойдет - привлечем еще федеральные ресурсы", - добавил Левинталь.

В поиске партнеров в Китае, по словам губернатора, может помочь Российский экспортный центр (РЭЦ). "Через РЭЦ мы постараемся помочь найти в Китае партнеров, что поможет дальше этому кооперативу, - уточнил собеседник агентства. - Мы ставим задачу в 2019 году-начале 2020 года создать кооператив", - резюмировал он.

Об "Экспо"

VI Российско-китайское "Экспо" под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. Церемония открытия деловой программы мероприятия состоялась в пятницу, в ней приняли участие вице-премьер РФ Максим Акимов, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также представители делегаций, присутствующих на Экспо. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.