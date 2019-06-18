Чуйченко: введение "регуляторной гильотины" для таможенного контроля пока не ожидается

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство РФ пока не рассматривает распространение механизма так называемой регуляторной гильотины на сферу таможенного и валютного контроля. Об этом во вторник сообщил ТАСС вице-премьер Константин Чуйченко после собрания фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"Пока нет", - сказал Чуйченко, отвечая на вопрос ТАСС о возможном распространении "регуляторной гильотины" на такие сферы взаимодействия бизнеса и государства как валютный и таможенный контроль.

Чуйченко добавил, что один из двух законопроектов, на базе которых будет реализована реформа контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина"), будет подготовлен в течение двух недель.

Законопроект посвящен материально-правовому регулированию контрольно-надзорной деятельности. "Через две недели мы уже, наверное, сможем это представить", - сказал Чуйченко. Он отметил, что законопроект будет небольшим по объему - около 15 страниц, однако этот документ будет определять систему нормативного регулирования деятельности ревизоров.

Второй, "процессуальный", законопроект по "регуляторной гильотине", ранее опубликованный Минэкономразвития, будет дорабатываться, отметил Чуйченко. В то же время, по словам вице-премьера, документ готов примерно на 70-80%.

Правительство России проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм "регуляторной гильотины" предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Кабмин планирует направить в Госдуму соответствующий законопроект о государственном контроле и надзоре в сентябре 2019 года. Первая версия документа ранее была опубликована Минэкономразвития.