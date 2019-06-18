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Мутко: правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов

Как отметил вице-премьер РФ, необходимо снять их зависимость от градообразующих предприятий

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство работает над комплексом мероприятий по развитию моногородов в формате государственной программы. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

"Нами принято решение проработать комплекс мероприятий по развитию моногородов в формате государственной программы. Ее проект, подготовленный Минэкономразвития, сейчас находится в стадии разработки", - сказал он.

По словам вице-премьера, нужно диверсифицировать экономику моногородов, чтобы снять зависимость от градообразующих предприятий. Среди предлагаемых шагов - совершенствование нормативно-правового регулирования и предоставление финансовых и нефинансовых мер господдержки. "Нам надо еще раз подискутировать, посмотреть наработанный опыт. Есть ряд вопросов к разным министерствам и ведомствам", - сказал Мутко.

Как отметил замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин, "в режиме государственной программы дальнейшая работа по поддержке моногородов может показать эффективность".

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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