Вертолет Ми-171А2 будет сертифицирован в Перу до конца 2019 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Вертолеты России" и Объединенной двигателестроительной корпорации (входят в Ростех) совместно с Главным управлением гражданской авиации Перу (DGCAP) сертифицируют вертолет Ми-171А2 и двигатель ВК-2500ПС-03 до конца 2019 года. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы холдинга.

Как отмечается в документе, специалисты холдинга провели рабочую встречу с представителями DGCAP. "Стороны договорились о порядке действий по валидации вертолета Ми-171А2 и двигателя ВК-2500ПС-03. Полностью сертифицировать вертолет перуанские авиационные власти планируют до конца 2019 года", - указали в "Вертолетах России".

В холдинге информировали, что в рамках процедуры валидации представители DGCAP в ближайшее время посетят Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля и АО "ОДК-Климов", где разработаны Ми-171А2 и двигатели для него.

"Аналогичная работа по сертификации Ми-171А2 сегодня ведется в Бразилии, что говорит о перспективности латиноамериканского рынка для наших машин", - приводят в пресс-службе слова генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского.

В холдинге напомнили, что в августе 2017 года Ми-171А2 получил сертификат типа по категории "А" Федерального агентства воздушного транспорта РФ. Сертификат предусматривает выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. В январе 2018 года Ми-171А2 также завершил испытания на возможность эксплуатации в условиях температуры окружающего воздуха до минус 50 градусов по Цельсию.