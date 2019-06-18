Кудрин считает, что увеличение пособия по уходу за ребенком поможет в борьбе с бедностью

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Инициатива правительства РФ повысить уровень пособия по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет до уровня прожиточного минимума по региону может стать одной из мер по борьбе с бедностью в стране, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе для тех семей, чей доход ниже установленного уровня.

"По-моему, это абсолютно правильное направление. Это в том духе, в котором я говорю, это конкретно может способствовать снижению бедности", - сказал журналистам Кудрин.

Он добавил, что необходимо проработать все параметры этой меры, так как "у регионов фактически для этого ресурсов сейчас нет".

В среду Кудрин в интервью в телепрограмме "Познер" заявил, что не исключает социального взрыва в случае, если уровень бедности в стране продолжит расти.