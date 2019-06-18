Правкомиссия утвердила профицит бюджета России в 2020 году

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия утвердила профицит федерального бюджета РФ в 2020 году в размере 1,335 трлн рублей, доходы - 20,333 трлн рублей, расходы - 18,998 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"Правительственная комиссия приняла за основу основные характеристики федерального бюджета: доходы федерального бюджета на 2020 год в размере 20,333 трлн рублей, расходы - 18,998 трлн рублей и профицит - 1,335 трлн рублей", отмечается в сообщении.

В 2021 году доходы федерального бюджета составят 20,970 трлн рублей, расходы - 20,043 трлн рублей, профицит - 0,927 трлн рублей. На 2022 год доходы федерального бюджета определены на уровне 21,772 трлн рублей, расходы - 21,172 трлн рублей, профицит - 0,6 трлн рублей.

Согласно поправкам в бюджет на 2019 год, опубликованным ранее, профицит федерального бюджета РФ в текущем году составит 1,7% ВВП или 1 трлн 881 млрд рублей. При этом прогнозируемый объем ВВП - 109,086 трлн рублей, уровень инфляции - не выше 4,3%. Объем программы внутренних заимствований составит 1,578 трлн рублей, внешних заимствований - 155 млрд рублей, дополнительных нефтегазовых доходов - 3,17 трлн рублей.

Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета в 2019 году составит 20,174 трлн рублей, объем расходов - 18,293 трлн рублей. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2020 года должен уменьшиться до 11,329 трлн рублей. Объем государственного внешнего долга планируется сократить до $64,3 млрд, или €55,4 млрд.