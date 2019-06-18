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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Авиахолдинг IAG намерен приобрести 200 самолетов Boeing 737 MAX

Сумма сделки составит $24 млрд

ТАСС, 18 июня. Авиахолдинг International Airlines Group объявил о намерении купить 200 самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Boeing.

"Мы очень рады подписать с Boeing договор о намерениях совершить сделку. Уверены, что эти самолеты станут прекрасным дополнением к уже имеющемся у IAG ближнемагистаральным воздушным судам, - приводятся в сообщении слова генерального директора авиахолдинга Уильяма Уолша. - Мы полностью доверяем Boeing и рассчитываем, что в ближайшие месяцы модель получит разрешение на полеты и вернется в эксплуатацию".

Отмечается, что IAG планирует приобрести самолеты Boeing 737 моделей MAX 8 и MAX 10. Сумма сделки составит $24 млрд.

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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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