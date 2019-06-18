Авиахолдинг IAG намерен приобрести 200 самолетов Boeing 737 MAX

ТАСС, 18 июня. Авиахолдинг International Airlines Group объявил о намерении купить 200 самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Boeing.

"Мы очень рады подписать с Boeing договор о намерениях совершить сделку. Уверены, что эти самолеты станут прекрасным дополнением к уже имеющемся у IAG ближнемагистаральным воздушным судам, - приводятся в сообщении слова генерального директора авиахолдинга Уильяма Уолша. - Мы полностью доверяем Boeing и рассчитываем, что в ближайшие месяцы модель получит разрешение на полеты и вернется в эксплуатацию".

Отмечается, что IAG планирует приобрести самолеты Boeing 737 моделей MAX 8 и MAX 10. Сумма сделки составит $24 млрд.