МТС вернется к сотрудничеству со "Связным" после четырехлетнего перерыва

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мобильный оператор МТС вновь начнет продавать свои контракты в рознице "Связного", после почти четырехлетнего перерыва в сотрудничестве. Согласно совместному заявлению, МТС и группа "Связной" (объединенная компания "Связного" и "Евросети") подписали соглашение о партнерстве, которое предусматривает начало продаж sim-карт оператора более чем в 5 тыс. салонов группы в июле 2019 года.

МТС и "Связной" прекратили сотрудничать в августе 2015 года, после того, как ретейлер расширил сотрудничество с другими операторами "большой тройки" - "Вымпелкомом" и "Мегафоном". До этого доля МТС в продажах sim-карт через "Связной" превышала 70%, однако после расширения сотрудничества с конкурентами объемы продаж в рознице партнера заметно упали. Сотрудничество с "Евросетью" оператор прекратил в мае 2014 года - также из-за падения продаж контрактов после того, как акционерами ретейлера стали "Мегафон" и "Вымпелком".

После прекращения сотрудничества со "Связным" МТС сфокусировался на развитии своей монобрендовой розничной сети. По итогам первого квартала 2019 года у оператора 5,86 тыс. своих салонов - на 3% больше, чем годом ранее. В планах МТС - сокращение числа монобрендовых магазинов, о чем оператор обещает отчитываться каждый квартал.

В МТС рассказали ТАСС, что с момента прекращения сотрудничества с федеральными мультибрендовыми сетями в 2015 году изменился рынок и пользовательские модели. "В частности, значительно увеличился срок пользования современными гаджетами, что приводит к снижению их продаж, значительная часть продаж устройств из уличных магазинов мигрирует в интернет-магазины и большие торговые центры. Поэтому назрела потребность сокращения уличных розничных сетей", - объяснили в компании.

На сколько именно МТС хочет сокращать свою монобрендовую розницу - пока говорить рано, отмечают в компании. Оператор хочет сохранить акцент на продажах в собственной розничной сети. "Сегодня доля собственной розницы в общих продажах МТС - порядка 70-75%. 25-30% приходится на независимую розницу - локальных дилеров. В рамках сотрудничества со "Связным" мы намерены сохранить структуру продаж примерно в тех же пропорциях, но повысить эффективность продаж за счет крупного федерального игрока", - резюмировали в компании.