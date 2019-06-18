Компания Leonardo представила в Ле-Бурже беспилотник Falco Xplorer

ЛЕ-БУРЖЕ, 18 июня. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БЛА) Falco Xplorer представлен компанией Leonardo в виде натурного макета на 53-м авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже. Это новейшая, третья по счету, итерация беспилотной авиационной системы Falco, созданной 10 лет назад и продвигаемой Leonardo на мировой рынок.

Представленный в Ле-Бурже натурный макет нового БЛА имеет длину 9 м, размах крыла 18,5 м, максимальную взлетную массу 1,3 тонны, массу полезной нагрузки 350 кг, высоту полета 7200 м, продолжительность полета 24 часа.

Как сообщил старший вице-президент Leonardo по бортовой аппаратуре и системам Фабрицио Боггиани,

программа создания нового аппарата приближается к первому полету. "Основная часть программы полетов будет завершена до конца года, - отметил он. - В течение примерно шести месяцев намеченные основные этапы программы будут достигнуты".

Эти этапы в основном сосредоточены вокруг сертификации. Leonardo позиционирует Xplorer только для выполнения задач по наблюдению, разведке и сбора информации (НРСИ). Оснащение аппарата вооружением возможно, но эта задача не входит в дорожную карту, которая репализуется на первом этапе.

Компания работает с итальянскими ВВС над программой сертификации, чтобы иметь возможность предлагать новый БЛА невоенным пользователям для применения в свободном воздушном пространстве, а также попытаться избежать ограничений, имеющихся для экспортного военного рынка.

У компании пока нет стартового заказчика, но, по информации Боггиани, в настоящее время компания ведет переговоры с некоторыми потенциальными пользователями и получила определенное количество запросов. По его словам, итальянские ВВС могут быть покупателем, однако в соответствии с рыночными тенденциями невоенные организации, хотя и не совсем гражданские, также заинтересованы в приобретении такого рода систем.

Leonardo ожидает, что контракты, когда они появятся, будут связаны с предоставлением услуг, а не с продажами самой системы. Эта бизнес-модель не является беспрецедентной. Например, компания Thales, как системный интегратор, управляла парком израильских БЛА Hermes, построенных фирмой Elbit для британских военных в Афганистане, по контракту "услуги по НСРИ за час полетного времени", а Airbus планирует использовать свой высотный БЛА большой продолжительности полета Zephyr типа HALE (high-altitude, long-endurance) по заказам клиентов. В то же время такая ситуация не является типичной для производителя самолетов, для которого еще необычно строить бизнес вокруг предоставления услуг, а не поставок самих летающих платформ и сопутствующего оборудования. По словам Боггиани, стимулом для такого подхода послужил опыт Leonardo по эксплуатации БЛА Falco Evo для агентства Евросоюза по контролю границ и побережья (Frontex).

"Это то, что мы уже делаем с Evo", - подчеркнул Боггиани. - Мы предоставляем услуги, другими словами, данные, с помощью БЛА. Они [Frontex] покупают летные часы, они покупают данные и информацию, которую мы можем предоставить. Конечно, они могут сотрудничать с нами, но у них нет пилотов, у них нет оператора полезной нагрузки, у них нет команды наземного обслуживания. Мы думаем, что в будущем это можно будет сделать с помощью более крупных БЛА, потому что клиенты нуждаются в обслуживании". С этой целью Leonardo нужно было сделать дополнительный шаг, помимо того, чтобы быть производителем платформы, и формально стать оператором гражданской авиации.

"Благодаря итальянскому национальному органу по управлению воздушным движением мы достигли статуса воздушного оператора, - отметил Боггиани. - Даже если правила [для БАС в гражданском воздушном пространстве] еще не существуют в Европе или во всем мире, тем не менее, есть некоторые правила и положения, которые необходимо соблюдать. И мы получили это. Одной из причин, по которой агентство Frontex активировало контракт, было понимание не только того, может ли БЛА летать и поставлять данные, но также и то, возможен ли общий сценарий при входе в открытое воздушное пространство. Это был вызов, но мы уже испытали это. И это будет одна из формул продажи нового аппарата семейства".

Потенциал бизнес-модели открывает ряд других связанных с этим возможностей. "Одна идея состоит не только в том, чтобы перенести эту модель [на традиционно пилотируемый самолет], - сообщил Боггиани. - Мы могли бы затем объединить БЛА с парком пилотируемых самолетов и сделать их совместимыми. Отправной точкой является то, что Frontex запросила, и мы обсуждаем с ними, возможность интеграции данных с нашего БЛА в их систему, где находятся другие их данные, которая базируется в их штаб-квартире в Польше. Так что этот процесс уже начался".