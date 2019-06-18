Володин назвал общение с IT-специалистами полезным для законотворчества

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал состоявшееся на площадке "Школы 21" общение с IT-специалистами полезным для предстоящей работы над законопроектами о развитии цифровой экономики.

Во вторник парламентарии во главе со спикером приняли участие в семинаре "Новые технологии для экономики будущего". В рамках мероприятия обсуждались вопросы развития цифровой экономики и современных технологий, в том числе робототехники и искусственного интеллекта, а также необходимых изменений в сфере образования, в частности, подготовки IT-специалистов и повышения цифровой грамотности населения.

"Для нас этот разговор крайне полезен, потому что нам предстоит принимать законы", - отметил Володин, слова которого приводит пресс-служба нижней палаты парламента РФ. Он напомнил, что пакет законодательных инициатив по развитию цифровой экономики включает в себя 20 законопроектов. При этом пока принят только один закон - о цифровых правах, автором которого были депутаты Госдумы.

"Что касается сегодняшней встречи, для нас важно получить за то короткое время, которое мы здесь общаемся, объем компетенций, знаний, который составит представление о том, как развивается цифровая экономика", - подчеркнул политик. "Конечно, мы будем при рассмотрении законопроектов о цифровой экономике опираться на полученные знания для того, чтобы более квалифицировано подходить к их рассмотрению, говорить на одном языке", - добавил он.

Председатель Госдумы также пригласил представителей "Школы 21" Сбербанка на большие парламентские слушания по цифровой экономике, которые пройдут 8 июля.

Ранее Володин отмечал, что "формирование законодательства в сфере цифровой экономики идет практически с нуля". "Цифровая экономика - это особая сфера, и депутатам необходимо повышать уровень знаний и знакомиться с передовыми достижениями", - указывал он.