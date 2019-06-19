Замглавы Минкомсвязи: России нужен аналог авиасалона МАКС в IT-сфере

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. России для формирования образа страны информационных технологий нужно организовать собственный крупный международный технологический форум, напоминающий по масштабам авиасалон МАКС. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"В настоящее время в России, хотя и проводится большое количество локальных форумов, назрела необходимость глобального технологического события, которое сформирует у наших зарубежных партнеров образ России как страны - лидера в технологических инновациях, исследованиях и проектных изысканиях в сфере IT - некоего аналога авиасалона МАКС", - отметил он.

В планах министерства - провести ряд международных мероприятий по тематике информационной безопасности и IT, робототехники и киберспорта.

"В следующем году Москва станет местом проведения Чемпионата мира по программированию. Активно развивается площадка "Открытых инноваций", привлекая к участию все больше зарубежных партнеров. Такие события, безусловно, нужны. И их совсем необязательно проводить в Москве - есть отличные региональные кейсы, например, международная IT-конференция "Стачка" в Ульяновске", - сказал замминистра.

По словам Мамонова, Минкомсвязь активно прорабатывает механизмы поддержки российского IT-экспорта в целом. "Кроме того, мы думаем над созданием единого бренда России как страны информационных технологий. Большое значение для нас имеет и увеличение количества экспортно ориентированных предприятий IT-отрасли: национальные чемпионы в сфере ИКТ [информационно-коммуникационных технологий] должны сразу расти с прицелом на глобальные рынки, быть глобально конкурентоспособными", - добавил он.