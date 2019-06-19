FESCO запускает контейнерный поезд из Красноярска в Пекин

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Транспортная группа FESCO расширяет географию сухопутных экспортных сервисов и запускает регулярный контейнерный поезд из Красноярска в Пекин через пограничный переход Гродеково (Приморский край)/Суйфыньхэ (КНР), следует из сообщения компании.

Первый состав из 62 сорокафутовых контейнеров с пиломатериалами из Красноярска прибыл на станцию Суйфыньхэ 18 июня. Далее он был перегружен на подвижной состав колеи 1435 и отправлен в пункт назначения на станцию Сянин.

Поезд будет отправляться один раз в неделю. Общее время в пути следования составит 12 суток, по шесть суток по территории каждой страны. Основу грузопотока нового сервиса будет формировать продукция несырьевого экспорта.

В настоящее время для перевозки из Красноярска доступны экспортные сервисы FESCO через Казахстан в Чэнду, провинция Сычуань, и Сиань, провинция Шэньси, и регулярный поезд в Чэнду через Монголию. Кроме того, доставка грузов между Китаем и Россией традиционно осуществляется в рамках интермодальной цепочки, проходящей через порт Владивостока.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении FESCO находятся 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот Группы включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.