Польша обратится в суд, если не решится вопрос о компенсациях за загрязненную нефть

ВАРШАВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Польши не исключают возможность обращения в суд, если вопрос о выплате компенсаций за поставки загрязненной российской нефти по трубопроводу "Дружба" не удастся решить по взаимному согласию, заявил журналистам представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По его словам, кризис с поставками удалось преодолеть, "однако последствия остаются, будут продолжаться переговоры о компенсациях". "На техническом уровне проблема решена, но на торговом еще нет, - сказал Наимский. - Либо будет полюбовное решение, либо дело завершится в суде".

"Ведется спор об объемах загрязненной нефти. Польша оценивает его в 1 млн тонн. Россияне утверждают, что меньше, так как поляки смешивали загрязненное сырье с чистым", - пояснил Наимский.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Польша остановила закачку 24 апреля. Нефть не поступала в республику по "Дружбе" 46 дней. Поставки были возобновлены 9 июня. Сообщалось, что в период отсутствия подаваемой по трубе нефти Польша начала использовать аварийные запасы нефти - резерв, который республика как член ЕС и Международного энергетического агентства обязана иметь на 90 дней. Также поставки нефти осуществлялись в республику по морю.