Медведев 21 июня выступит на экономической конференции "Россия - Африка" в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 21 июня в Москве примет участие в экономической конференции "Россия - Африка", а также выступит на ежегодном собрании акционеров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк). Об этом сообщила в среду пресс-служба премьер-министра.

Как ожидается, в конференции "Россия - Африка" примут участие более 1 тыс. 500 делегатов - представителей власти и бизнеса. На мероприятии планируется обсудить партнерство России с развивающимися странами в эпоху развития протекционизма.

"Особое внимание планируется уделить российско-африканскому практическому взаимодействию в таких приоритетных отраслях как финансовый сектор, энергетика, горнодобывающая промышленность, железнодорожная инфраструктура, цифровые технологии и кибербезопасность, здравоохранение и образование, продовольственная безопасность", - говорится в сообщении кабмина.

Организаторы конференции рассчитывают, что ее проведение станет "важным этапом в преддверии политического саммита Россия - Африка и сопутствующего ему экономического форума, запланированных в Сочи в октябре".

Афрэксимбанк - наднациональный финансовый институт, объединяющий большинство стран Африки (51 государство). Его основные задачи - развитие и стимулирование торговли между африканскими странами и за пределами континента. В состав акционеров банка РФ вошла в 2017 году.

В ежегодном собрании акционеров банка, на котором выступит Медведев, традиционно участвуют политические и деловые лидеры Африки. Оно представляет собой одно из крупнейших экономических событий для государств континента. При этом за пределами Африки собрание пройдет второй раз (до этого выездное заседание проходило в 2012 году в Китае).