ГД увеличила почти на 70 тыс. рублей ежемесячный зарплатный фонд для помощников депутатов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении поправки в закон о статусе депутата и члена Совета Федерации, согласно которым общий ежемесячный фонд оплаты труда помощников парламентариев повышается до 300 тыс. рублей.

Согласно тексту, повышение произойдет с 1 сентября 2019 года. Сейчас каждому депутату и сенатору на выплату зарплат своим помощникам выделяется 231 тыс. 84 рублей ежемесячно.

Принятым законом при этом уточняется, что пользоваться правом на бесплатный проезд в поездах и автобусах междугородных сообщений в пределах соответствующего региона могут только помощники, работающие по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору. Данная льгота не распространяется на помощников, работающих на общественных началах.