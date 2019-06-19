Более 80% многоквартирных домов в УФО оснастят "умными счетчиками" к концу 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. "Умные счетчики" планируют установить в 80% многоквартирных домов регионов Уральского федерального округа (УФО) к концу 2024 года, сообщил в среду ТАСС директор проекта "Умный город" уральского филиала "Ростелекома" Олег Извеков.

"Порядка 80% многоквартирных домов в УФО должны быть оснащены "умными приборами учета". И это даже не новостройки, а уже имеющееся жилье. Это счетчики потребления воды, газа, электроэнергии", - сказал он.

По словам Извекова, датчики позволяют оптимизировать расходы на ЖКХ до 13%. "[Также] исчезает в платежке такая строка, как "общедомовые нужды", - пояснил он.

Директор проекта отметил, что приборы будут в режиме онлайн отправлять пользователю данные о расходовании ресурсов.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта. Центрами компетенций "Умного города" являются ПАО "Ростелеком", госкорпорации "Ростех" и "Росатом".