Минэкономразвития скорректировало ожидания по инфляции в России в июне

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ скорректировало ожидания по инфляции в РФ в июне до 0-0,1% с 0,2-0,3% в месячном выражении и до 4,6-4,7% с 4,8-4,9% в годовом выражении. Об этом сообщила журналистам директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Полина Бадасен.

"Мы скорректировали ожидания по инфляции в июне до 0-0,1%. Ноль в июне вполне вероятен. Оценка по годовой инфляции скорректирована до 4,6-4,7% по итогам июня", - отметила она.

По словам Бадасен, замедлению инфляции в июне до уровней ниже ожиданий способствовали хорошие показатели урожая плодоовощной продукции. "В этом году мы видим ранний хороший урожай плодоовощной продукции", - ответила она на соответствующий вопрос.