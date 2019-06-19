Ветропарк планируют создать на Ставрополье до конца 2024 года

МАГАС, 19 июня. /ТАСС/. Ветропарк "Родниковский" мощностью 71,25 МВт будет введен в эксплуатацию в Ставропольском крае до конца 2024 года, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы правительства края.

"ПАО "Энел Россия" реализует в крае два крупных инвестпроекта, один из них предусматривает создание ветропарка "Родниковский" мощностью 71,25 МВт, который планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Общий объём вложений компании должен составить свыше €90 млн. Ожидается, что он сможет вырабатывать порядка 220 ГВт/ч в год, что поможет предотвратить ежегодный выброс в атмосферу около 180 тыс. т углекислого газа", - говорится в сообщении.

Второй инвестпроект, который "Энел Россия" реализует в крае - модернизация блока Невинномысской ГРЭС, что предполагает обновление не только энергогенерирующего, но и теплофикационного оборудования.

"Другим проектом компании является модернизация одного из блоков Невинномысской ГРЭС мощностью 50 МВт. Это улучшит возможности для поставки тепла местным потребителям. По оценке руководства компании, проект также продлит срок службы блока ГРЭС примерно на 25 лет, работы планируется завершить в 2022 году", - уточнили в пресс-службе.

По информации пресс-службы регионального правительства, Ставрополье является одной из опорных территорий для развития ветрогенерации в России. В регионе запланировано создание ветропарков общей мощностью до 1 гигаватта. "Энел Россия" является одним из партнеров в выполнении этой задачи.

ПАО "Энел Россия" входит в итальянский холдинг Enel - один из крупнейших мировых операторов на электроэнергетическом и газовом рынках. Производственным филиалом ПАО "Энел Россия" на Ставрополье является Невинномысская ГРЭС.