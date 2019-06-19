Аветисян надеется на участие Baring Vostok в развитии банка "Восточный"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Акционер банка "Восточный" Артем Аветисян выразил надежду на участие в дальнейшем развитии кредитной организации его крупного акционера, инвестфонда Baring Vostok. Об этом он сказал в среду в эфире телеканала "Россия-24", отметив, что, несмотря на судебные споры, "Восточный" в мае показал рекордную прибыль.

Аветисян заверил, что все дальнейшие шаги руководства "Восточного" будут направлены на развитие банка. "И я надеюсь, что фонд Baring Vostok, который по-прежнему остается крупным акционером банка "Восточный", будет также участвовать в развитии своего актива, а не будет вносить очередной деструктив, распуская недостоверную информацию о сложной ситуации в банке", - сказал он.

"Запас капитала достаточен для исполнения обязательств перед клиентами и Центробанком", - добавил Аветисян.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.