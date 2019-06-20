В Перу суд одобрил условия сделки Odebrecht со следствием

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 июня. /ТАСС/. Суд Перу одобрил условия сделки бразильской компании Odebrecht со следствием. Об этом строительный холдинг, вовлеченный в крупнейший коррупционный скандал Латинской Америки последних лет, сообщил в заявлении, которое разместил в среду на своем сайте.

"Для Odebrecht это важное событие в рамках обширного процесса сотрудничества с властями целого ряда государств, которое принесло важные плоды и привело к структурным изменениям в отношениях частного и государственного секторов", - говорится в документе.

В рамках заключенного в феврале соглашения холдинг теперь предоставит перуанской прокуратуре информацию и документы, касающиеся четырех инфраструктурных проектов, при реализации которых Odebrecht (по признанию самой компании) давала взятки должностным лицам страны. Аналогичные договоренности холдинг ранее заключил со следственными органами Бразилии, США, Швейцарии, Доминиканской Республики, Панамы, Эквадора и Гватемалы.

В понедельник Odebrecht объявил о начале процесса банкротства, для чего обратился в бразильский суд.

В декабре 2016 года Министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В заявлении строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе с сообщниками дала взятки на сумму около $788 млн в 12 странах. В Перу расследование дела Odebrecht коснулось четырех экс-президентов, один из которых (Педро Пабло Кучински) в результате предъявленных обвинений лишился своего поста и оказался под домашним арестом, другой (Алехандро Толедо) бежал в США, а третий (Алан Гарсия) застрелился.