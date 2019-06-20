Остров Хайнань объявил о создании НИИ по развитию свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 20 июня. /ТАСС/. Международный торгово-экономический университет (МТЭУ) китайской столицы создал на острове Хайнань в Южном Китае специализированный НИИ по изучению вопросов развития свободной торговли. Как сообщила администрация провинции, задача этой организации - сформировать научно-теоретическую основу для успешной деятельности хайнаньской особой экономической зоны.

Новый НИИ начинает работу на базе уже существующего местного центра профессиональной и технической подготовки и будет взаимодействовать с другими научными организациями, занимающимися исследованием вопросов рыночной либерализации, регионоведческой проблематикой, эффективной организацией глобальных цепочек поставок. Он станет "площадкой для воспитания квалифицированных кадров, предоставления консультационных услуг, создания инновационных стартапов".

"Будут брошены все силы на то, чтобы этот НИИ заработал. Наш вуз... располагает всем необходимым для того, чтобы такой научный центр послужил на благо социально-экономического развития провинции Хайнань", - отметил официальный представитель МТЭУ.

Власти еще не озвучили бюджет проекта на ближайший год, как и количество рабочей силы, которая будет задействована для его реализации. Однако уже известно, что исследовательскую деятельность НИИ планируется осуществлять на междисциплинарной и межотраслевой основе с привлечением лучших специалистов.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании экспериментальной зоны свободной торговли и особой экономической зоны Хайнань. Цель этого проекта - вовлечь остров в процесс глобализации и международное распределения труда, заложить прочную инновационную базу, за счет которой курортная провинция будет постоянно преображаться. Для того чтобы выполнить эти задачи, администрация планирует создать особо привлекательные условия для инвесторов. Новые идеи и интересные программы будут приветствоваться, и вопрос формирования развитой научно-исследовательской инфраструктуры в этом регионе Китая занимает особое приоритетное место.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в состав которого войдет зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций. Ресурсы для зарождения в хайнаньских субтропиках "инновационного и научно-технического рая" будут предоставлять и другие регионы КНР.