Компания Роскосмоса и производитель коммерческих БПЛА договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Компания "Терра Тех" ("дочка" холдинга "Российские космические системы", РКС) и группа компаний "Геоскан" (производитель коммерческих беспилотников) заключили соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и сервисов на их основе, включая данные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и космических аппаратов ДЗЗ. Об этом говорится распространенном в четверг сообщении пресс-службы РКС.

"Компании планируют развивать различные направления использования геоинформационных технологий, задействуя для этого компетенции, ресурсы и продукты друг друга", - говорится в пресс-релизе.

"Стратегия деятельности "Терра Тех" предусматривает построение сервисной модели обеспечения широкого круга потребителей пространственными данными по активно развивающейся на зарубежных рынках модели DaaS (Data-as-a-Service). Безусловно, здесь не обойтись без данных, получаемых в результате аэросъемки с БПЛА, это одно из самых динамично развивающихся направлений на рынке геоинформационных услуг. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с компанией "Геоскан" по интеграции пространственных данных с БПЛА в разрабатываемые нами геосервисы", - отметила гендиректор "Терра Тех" Милана Элердова, слова которой приводятся в сообщении РКС.

"Геоскан" обладает внушительными компетенциями в области производства и использования беспилотников и создания различных геоинформационных систем. Компания "Терра Тех", в свою очередь, ориентирована на разработку инновационных услуг в области обеспечения заказчиков данными ДЗЗ из всех возможных источников и аналитическими геоинформационными сервисами на их основе. Компании заинтересованы в объединении усилий и ожидают значительный эффект от совместных действий по развитию и формированию рынка геоинформатики в России, говорится в пресс-релизе.

"Терра Тех" - дочернее предприятие АО "Российские космические системы" (входит в Роскосмос). Основное направление деятельности компании - разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных ДЗЗ, в интересах государства, коммерческих организаций и физических лиц.

"Геоскан" - российская группа компаний, занимающаяся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также разработкой программного обеспечения для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации. "Геоскан" специализируется на выпуске коммерческих БПЛА двух типов: самолетного и мультироторного. Одной из главных особенностей беспилотников является то, что все комплексы создаются на собственном производстве "Геоскана". Завод по производству беспилотных комплексов, конструкторское бюро проектирования и отдел разработки программного обеспечения расположены в Санкт-Петербурге. У группы компаний также есть филиалы в Москве, Белгороде и Сургуте, "Геоскан" на данный момент осуществляет поставки в 12 стран мира.