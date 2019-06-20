Индексы бирж Китая выросли после решения ФРС США сохранить процентную ставку

ШАНХАЙ, 20 июня. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая завершились в четверг значительным ростом котировок на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую процентную ставку. Ключевые индексы на площадках в Шанхае и Шэньчжэне поднялись более чем на 2,3%, свидетельствуют данные с сайтов фондовых бирж.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, вырос на 2,38%, до 2987,12 пункта. Объединяющий данные о торговле акциями класса "А" 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний индекс SSE-50 поднялся на 3,46%. В плюсе на этой площадке торгуются все ключевые "голубые фишки". Более всего прибавили акции компаний, включенных в сводные индексы коммерции (3,66%), финансов (3,62%) и сферы потребления (3,17%).

В позитивной зоне завершились торги и на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 2,34%, до 9134,96 пункта. Общий для двух площадок индекс CSI300, включающий котировки наиболее крупных компаний, к концу торгов прибавил более 3%.

Рост котировок на биржах материкового Китая произошел вслед за опубликованным 19 июня ФРС заявлением по итогам заседания его руководства о сохранении базовой процентной ставки на уровне 2,25-2,5%. В сообщении указывалось, что ФРС США не ожидает сокращения базовой процентной ставки в этом году, но прогнозирует ее снижение на 2020 год.

Участники рынка по-прежнему внимательно отслеживают ситуацию вокруг торговых переговоров США и КНР, последний раунд которых проходил 9-10 мая в Вашингтоне, однако после этого консультации зашли в тупик. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены - с 10% до 25% - в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. В начале июня правительство Китая ввело ответные импортные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

Накануне Трамп заявил, что намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке, где будет проходить саммит G20. Ранее президент США также говорил, что Пекин и Вашингтон возобновляют консультации по торговым вопросам.