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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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Путин: в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05%

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Индексация пенсий по старости в России в 2019 году составила 7,05%. Об этом сообщил в четверг президент РФ в эфире программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

"В этом году индексация пенсий по старости, страховых, составила 7,05%", - сказал Путин.

Президент также указал, что с 1 апреля 2019 года повышены на 2% государственные и социальные пенсии.

"С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%. Одновременно, как я уже сказал, с повышением денежного довольствия военнослужащим", - добавил президент.

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Путин, Владимир Владимирович"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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