Верховный суд считает, что налоговое постановление пленума ВС требует экспертной доработки

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Принятие постановления пленума Верховного суда с разъяснениями по налоговым преступлениям отложено на осень, поскольку требует экспертной доработки. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда России Павел Одинцов,

"Действительно, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей обратился к председателю Верховного суда с просьбой отложить принятие постановления до обсуждения с экспертами и бизнесом и (председатель Верховного суда) Вячеслав Михайлович (Лебедев) пошел навстречу, поскольку есть серьезная необходимость его экспертной доработки", - сообщил Одинцов. По его словам, оно будет включено в текущий план работы пленума на осень. "Все будет зависеть от объема экспертных инъекций в постановление", - пояснил Одинцов, отвечая на вопрос, в какие сроки оно может вновь быть вынесено на утверждение пленума.

6 июня пленум Верховного суда рассмотрел постановление "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления", которое должно заменить прежнее, принятое 13 лет назад. Главной новеллой в нем стало то, с какого момента должен начать отсчитываться срок давности привлечения к уголовной ответственности по статьям 198 и 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов физического лица и организации) и по ст. 199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента").

Если в действующем постановлении говорится, что отсчет срока давности идет в момента фактической неуплаты налогов (сборов) в установленный налоговым законодательством срок, то в новом варианте предлагалось исчислять срок давности со дня добровольного погашения либо взыскания недоимки. По оценкам экспертов, это может сделать налоговые преступления бессрочными.