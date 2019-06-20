{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин назвал Кудрина последним экономистом 1990-х годов

Президент при этом отметил, что глава Счетной палаты "перековался и дрейфует" в сторону давнего оппонента - советника президента Сергея Глазьева

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал главу Счетной палаты Алексея Кудрина последним экономистом 1990-х годов, но при этом отметил сближение его позиций с давним оппонентом - советником президента Сергеем Глазьевым.

На эту тему
Как проходила "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин также отметил, что, по его мнению, сейчас в правительстве нет "экономистов 90-х". "Разве только Алексей Леонидович Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить. Правда, ему тут же его коллеги, почти ученики оппонируют, что это приведет к инфляции. Пускай поспорят", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что экономика России сейчас существенно отличается от ситуации 1990-х годов: нет высокой инфляции, "зашкаливающих" долгов, зависимости от Международного валютного фонда (МВФ) и задолженностей по заработной плате.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГлазьев, Сергей ЮрьевичКудрин, Алексей Леонидович"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Путин выступил за контроль по соглашению с нефтяниками за ценами на авиакеросин и битум
Президент также считает непомерным рост тарифов на авиаперевозки
Читать полностью