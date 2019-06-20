Путин назвал Кудрина последним экономистом 1990-х годов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал главу Счетной палаты Алексея Кудрина последним экономистом 1990-х годов, но при этом отметил сближение его позиций с давним оппонентом - советником президента Сергеем Глазьевым.

Путин также отметил, что, по его мнению, сейчас в правительстве нет "экономистов 90-х". "Разве только Алексей Леонидович Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить. Правда, ему тут же его коллеги, почти ученики оппонируют, что это приведет к инфляции. Пускай поспорят", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что экономика России сейчас существенно отличается от ситуации 1990-х годов: нет высокой инфляции, "зашкаливающих" долгов, зависимости от Международного валютного фонда (МВФ) и задолженностей по заработной плате.