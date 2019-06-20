Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Таким образом, объем международных резервов уже вторую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли на 0,4% "в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.