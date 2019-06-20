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Колебания курса рубля
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Курс доллара опустился ниже 63 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже этой отметки 1 августа 2018 года
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 1,29% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 62,97 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:52 мск.

В последний раз курс доллара находился ниже 63 рублей 1 августа 2018 года.

Курс евро, в свою очередь, опустился на 0,6%, до 71,15 рубля за единицу европейской валюты.

Валюты дешевеют на фоне заметного подорожания нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,99% и достигла $63,67 за баррель.

Ранее сегодня курсы доллара и евро к рублю обновили минимумы 2019 года.

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