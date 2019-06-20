Комитет СФ обсудит с Минтрансом законодательные изменения, касающиеся беспилотных авто

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Члены комитета Совета Федерации по экономической политике проведут с представителями Министерства транспорта РФ консультации по теме законодательных изменений, касающихся развития беспилотных автомобилей. Об этом ТАСС в четверг сообщил заместитель председателя комитета палаты по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

"На базе комитета по экономической политике планируем провести консультации с Министерством транспорта РФ и другими заинтересованными ведомствами по изменению законодательства о беспилотных транспортных средствах. Следующим шагом может стать создание рабочей группы, которая будет оперативно отслеживать принципиально новые направления в технологических сферах и способствовать тому, чтобы законодательные решения принимались вовремя и без проволочек", - пояснил Васильев.

По его мнению, правовое обеспечение в высокотехнологических сферах должно быть более гибким. Для этого, как считает сенатор, нужно использовать опыт высокоразвитых стран, а также самим выступать с инициативами.

"Среди важных моментов, которые возьмет на контроль Совет Федерации по результатам прямой линии с президентом РФ, станет в том числе вопрос о законодательном обеспечении развития сферы беспилотных авто. Динамичное развитие цифровой отрасли и других высокотехнологичных сфер во многом тормозится отсутствием или недостаточностью правового обеспечения. Мы, парламентарии, совместно с ведомствами и компаниями готовы заниматься совершенствованием законодательной базы", - пояснил Васильев.

В четверг в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор группы компаний "Яндекс" в России Елена Бунина обратила внимание на проблему правового законодательства и "длинных процедур" в сфере беспилотного транспорта.