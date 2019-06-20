РЖД рассматривают участие в проекте модернизации железной дороги в Египте

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривают возможность участия в проекте модернизации железной дороги Каир - Александрия. Об этом во время конференции "Россия - Африка" сказал первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

"Один из проектов, который мы сейчас обсуждаем, это модернизация железной дороги Каир - Александрия, <...> вплоть до того, что взять ее в концессию", - сказал Мишарин.

Ранее сообщалось, что Египет реализует государственную программу по модернизации сети железных дорог. Общая протяженность железных дорог страны превышает 5000 км.