{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД рассматривают участие в проекте модернизации железной дороги в Египте

Холдинг не исключает реконструкцию магистрали Каир - Александрия в рамках концессионного соглашения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривают возможность участия в проекте модернизации железной дороги Каир - Александрия. Об этом во время конференции "Россия - Африка" сказал первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

"Один из проектов, который мы сейчас обсуждаем, это модернизация железной дороги Каир - Александрия, <...> вплоть до того, что взять ее в концессию", - сказал Мишарин.

Ранее сообщалось, что Египет реализует государственную программу по модернизации сети железных дорог. Общая протяженность железных дорог страны превышает 5000 км.

Теги
ЕгипетРоссия
Главы субъектов РФ обоснуют повышение платежа на услуги ЖКХ до 10 ноября
В ФАС напоминают, что теперь главам субъектов необходимо согласовать решение о превышении предельного индекса платы граждан с Федеральной антимонопольной службой
Читать полностью