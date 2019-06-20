АСВ поддержало ходатайство следствия об избрании ареста бизнесмену Бойко-Великому

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Потерпевшая сторона в лице Агентства страховых вкладов (АСВ) просит удовлетворить ходатайство следствия об избрании ареста основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому, обвиняемому в многомиллионной растрате. Об этом представитель АСВ заявил в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении бизнесмена и других фигурантов дела.

"Он несет ответственность за банкротство банка. Шейн является кредитором банка. Общая задолженность банка - 1,5 млрд рублей. Поскольку он является контролирующим лицом банка, потерпевшие не видят более иной меры пресечения", - рассказал представитель потерпевшей стороны.

Как сообщила ранее журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, в период с 2013 по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и $929 тыс. - всего 31 факт растраты средств банка "Кредитный экспресс".