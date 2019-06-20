Эксперты: развитие малой авиации сдерживают проблемы с кадрами и нехватка средств

ТАСС, 20 июня. Нехватка опытных пилотов и неразвитость системы их подготовки тормозят развитие малой авиации в регионах России. Это обусловлено недостатком учебных центров и возможностей для тренировки летчиков, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Вопрос развития малой региональной авиации поднимался на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Особо отмечали развитие авиации в регионах Сибири, в частности в аэропорту Республики Алтай.

"Была разрушена вся цепочка подготовки пилотов. В советские времена шел постепенный процесс подготовки в ДОСААФе. И когда человек садился на большой самолет, это был уже большой профессионал. А сейчас для того, чтобы были пилоты летали, необходима авиация общего назначения, то есть малая авиация", - сказал профессор кафедры самолето- и вертолетостроения факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета Илья Зверков.

Его мнение разделят и первый вице-президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС Сергей Минигулов. Он отмечает, что требования Росавиации к учебным центрам выдерживают лишь немногие организации. "У нас работают только 10 авиационных частных учебных центров. 10 на всю страну, на 146 млн человек. В Чехии с населением около 10 млн человек действуют 40 авиационных центров", - отметил он.

Еще одной проблемой, считают эксперты, является нерентабельность, связанная с низким уровнем доходов населения. "Если будут доходы населения большие, тогда можно будет условно из Коченево, Северного (райцентры Новосибирской области - прим. ТАСС) прилететь в Новосибирск, потому что у людей появятся деньги, чтобы купить билет. А если сегодня билет на самолет будет стоить дороже, чем билет на автобус, то, конечно же, люди выберут автобус", - добавил научный руководитель Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА), доктор технических наук Алексей Серьезнов.

Перспективы и разработки

Серьезнов уточнил, что в СибНИА идет разработка скоростного 19-местного самолета и грузового беспилотника. Также специалисты института спроектировали самолет "Байкал", который он называет наиболее перспективным для развития малой авиации.

"Как в свое время самолет Ан-2 сыграл свою роль в развитии малой авиации, перемещениях между селами, поселками, точно такую же роль может сыграть наш самолет "Байкал" - только на современном уровне, с лучшим качеством для пассажира, безопасностью и надежностью", - отметил Серьезнов. Для развития отрасли, считает эксперт, необходимо также субсидирование.

При этом в самолете "Байкал" установлен двигатель иностранного производства. Как отмечает Зверков, на развитии малой авиации негативно сказывается отсутствие разработок двигателей малой тяги до 1 тонны. "Необходимо создавать и внедрять новые разработки. Разработки, конечно, ведутся, но они ведутся уже много лет, а летать нужно сейчас", - сказал он, добавив, что для этого также требуется дополнительное финансирование.