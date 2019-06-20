Главы субъектов РФ обоснуют повышение платежа на услуги ЖКХ до 10 ноября

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Главы субъектов РФ должны направить экономическое обоснование размера платежа за услуги ЖКХ в случае планируемого превышения выше инфляции до 10 ноября. Об этом говорится в сообщении ФАС России.

В ФАС напоминают, что теперь главам субъектов РФ необходимо согласовать решение о превышении предельного индекса платы граждан с ФАС России. Поясняется, что основанием для превышения могут являться затраты на осуществление мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства; на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав коммунальных систем.

"В течение 30 дней антимонопольная служба проводит детальный анализ представленных документов и принимает решение о согласовании или в отказе согласования. Если глава субъекта не направил и не согласовал указанные материалы в случае планируемого превышения, то ФАС России выдает ему предписание об устранении выявленных нарушений, а также соответствующая информация направляется для доклада президенту Российской Федерации о невыполнении руководителем того или иного региона федеральных ограничений", - приводятся в сообщении слова Королева.

По данным ФАС, с момента перехода полномочий по тарифному регулированию от ФСТ России к ФАС России появилась тенденция снижения количества превышения индекса роста платы граждан за коммунальные услуги: в 2015 году было 1126 муниципальных образований, в 2016 - 1423, в 2017 - 826, в 2018 - 498. "Принятые правительством РФ меры усиливают контроль за соблюдением федеральных ограничений в сфере коммунальных услуг и нацелены на более полную защиту прав граждан на справедливый и обоснованный размер оплаты за эти услуги", - отметил Королев, комментируя подписанное председателем правительства Дмитрием Медведевым постановление о сокращении числа оснований для повышения цен на ЖКХ выше уровня инфляции.

Как подтвердил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, мера позволит снизить риски необоснованного роста тарифов ЖКХ для граждан. "Постановлением правительства РФ убираются дисбалансы, перекрестное субсидирование в системе ЖК, а также усреднение тарифов в субъекте РФ в качестве оснований для установления в муниципалитете предельных индексов, превышающих индекс роста выше инфляции", - сказал он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции. Постановление позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги.