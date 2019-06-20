Власти Оренбуржья направят 150 млн рублей на создание контейнерных площадок для ТКО

ТАСС, 20 июня. Власти Оренбургской области в 2019 году направят 150 млн рублей из регионального бюджета на обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО, сообщили в четверг в пресс-службе областного министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.

"Правительством области поддержаны предложения Минприроды о выделении из областного бюджета субсидии муниципалитетам на обустройство контейнерных площадок в 2019 году в сумме 150 млн рублей. Планируется обустроить 600 контейнерных площадок, на которых будет предусмотрен раздельный сбор ТКО", - рассказали в пресс-службе.

По информации Минприроды региона, на первом этапе дополнительными средствами предлагается субсидировать города и муниципальные районы, в которых проживает более 44 тыс. человек.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент вывозом ТКО в области охвачено 211 населенных пунктов, в которых образуется 82% твердых коммунальных отходов. В крупных городах организован раздельный сбор мусора, установлено 846 контейнеров для раздельного сбора ТКО: 360 сеток для пластиковых упаковок и стекла, 100 сеток для сбора макулатуры и 386 контейнеров для пластиковой тары. Обращением с бытовыми отходами в регионе с 1 января 2019 года занимается регоператор - ООО "Природа".