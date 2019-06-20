Цены на нефть в Нью-Йорке выросли на сообщениях о сбитом Ираном американском беспилотнике

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Цена на нефть на Нью-Йоркской бирже в четверг выросла более чем на 5% после сообщений о сбитом Ираном американском беспилотнике. Согласно информации на сайте биржи, к 13:15 (20:15 мск) цена барреля нефти с поставкой в августе выросла на 5,45% или на $2,94 до $56,91 за баррель.

Как отметила телекомпания CNN, комментируя ситуацию на бирже, рост цен на нефть связан с опасениями участников рынка по поводу возможного нарушения поставок нефти из района Персидского залива. "Если рассматривать ситуацию в целом, то этот инцидент вызывает озабоченность, поскольку в результате возникает ситуация неопределенности, - привело информационное агентство Bloomberg мнение руководителя департамента инвестиций банковского холдинга Bryn Mawr Trust Co Эрни Чечилиа. - В долгосрочной перспективе мы считаем, что любая проблема должна быть разрешена дипломатическими методами".

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что сбили американский разведывательный БПЛА Global Hawk. По данным агентства Reuters, это была модель MQ-4C Triton. Иранская сторона указала, что беспилотник был сбит над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны. Пентагон подтвердил факт уничтожения летательного аппарата, но заявил, что это произошло в международном воздушном пространстве.