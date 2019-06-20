Индекс S&P 500 обновил рекорд на фоне возможного снижения базовой процентной ставки

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, обновил в четверг рекордный показатель на фоне возможного снижения Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные, публикуемые на сайте нью-йоркской фондовой биржи.

Согласно этим показателям, по состоянию на начало торгов в четверг S&P 500 вырос на 0,9% до отметки 2954,33 пункта. В прошлый раз рекордный показатель данного индекса был установлен 24 апреля этого года, когда S&P 500 вырос до отметки 2933,68 пункта, побив таким образом рекорд, установленный 20 сентября прошлого года - 2930,75 пункта.

Промышленный индекс Dow Jones в свою очередь набрал 256 пунктов и вырос до отметки 26665,38, не набрав 1% для установления рекорда. Индекс электронной биржи NASDAQ находился на отметке 8079,7, также не дотянув до рекорда.

Телеканал CNBC уточняет, что общий рост котировок обусловлен возможным снижением ФРС базовой процентной ставки. Об этом, по мнению телеканала, свидетельствует заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который сообщил, что члены комиссии согласны с тем, что может появиться причина для снижения ставки.

В конце марта ФРС США по итогам заседания своего руководства сообщила, что процентная ставка, сохраняемая на уровне 2,25-2,5%, не будет повышаться в нынешнем и в 2021 году. Соответствующие планы у ФРС есть лишь на 2020 год. Финрегулятор указал, что будет проявлять терпение в своих решениях, касающихся базовой процентной ставки, в свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления.