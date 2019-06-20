Лидеры стран ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против РФ

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом сообщил журналистам представитель Евросовета на полях проходящего саммита ЕС в Брюсселе.

"Санкции против России единогласно продлены еще на полгода из-за недостаточного выполнения минских соглашений", - сказал он.

Как рассказал ТАСС источник на полях саммита, это решение последовало после отчета канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о ходе реализации минских соглашений и переговорах в рамках "нормандского формата". "Макрон и Меркель проинформировали остальных лидеров о состоянии Минских соглашений, и, так как значительного прогресса нет, то решено было продлить ограничительные меры", - пояснил он. Теперь, по его словам, Совет ЕС должен формализовать это решение. "Ожидается, что Совет формально оформит это решение на следующей неделе, после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", - добавил дипломат.

Ранее в четверг ЕС продлил на год и другой пакет санкций против России - по Крыму и Севастополю, в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с РФ.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.