Французский регулятор вновь отложил сдачу реактора АЭС "Фламанвиль" из-за плохой сварки

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Управление по ядерной безопасности (ASN) Франции запретило компании Electricit de France (EDF) вводить в эксплуатацию третий энергоблок АЭС "Фламанвиль" с реактором EPR из-за несоответствия нормам восьми сварных швов пароотводных труб. Соответствующий доклад регулятора был опубликован в четверг.

"В письме от 19 июня 2019 года ASN уведомило EDF, что в связи с многочисленными несоответствиями при выполнении сварных швов на реакторе EPR "Фламанвиль" их следует исправить, - говорится в документе. - Отсрочка ремонтных работ после ввода в эксплуатацию реактора создаст ряд трудностей, особенно в том, что касается обоснования безопасности реактора в переходный период. Поэтому ASN считает, что ремонт соответствующих сварных швов до ввода в эксплуатацию реактора является эталонным решением". При этом глава Управления по ядерной безопасности заявил, что в EDF допускают отсрочку выполнения обозначенных требований до конца 2022 года.

"Конкретные сроки выполнения работ по ремонту швов пока не определены. EDF берет время, чтобы проанализировать последствия ASN. Уточнения о планировании и стоимости проекта будут опубликованы в ближайшие недели", - говорится в сообщении EDF, которое оператор разместил в Twitter.

Это уже не первый раз, когда возникают проблемы со сварными швами на АЭС "Фламанвиль". В апреле 2018 года EDF объявили, что были выявлены различия в качестве сварки на трубах между первым и вторым контуром оболочки реактора, а после проверки, завершившейся в июле, констатировали дефекты на 33 из 148 проверенных швов. В Управлении по ядерной безопасности, однако, указали на наличие несоответствий и некоторых швов, которые оператор электрических сетей признал качественными. В начале года регулятор повторил свое предупреждение относительно восьми швов, однако в EDF до последнего настаивали на том, что они надежны и не представляют угрозы безопасности.

Атомная электростанция "Фламанвиль" расположена на северо-западе Франции на берегу пролива Ла-Манш. На ней действуют два водо-водяных реактора мощностью 1,3 МВт каждый. Они были введены в эксплуатацию в 1986 и 1987 годах. С 2007 года на ней проводятся работы по строительству реактора третьего поколения EPR, разработанного компанией Areva ("Арева") на основании франко-германской программы научно-технического сотрудничества. Его запуск был запланирован на 2012 год, однако из-за технических проблем и выявления недочетов конструкции срок введения в эксплуатацию неоднократно переносился, за счет чего стоимость проекта от изначальных €3 млрд выросла до более, чем €11 млрд.