В Дамаске восстановили завод по производству телевизоров

ДАМАСК, 21 июня. /ТАСС/. Завод по производству телевизоров возобновил работу в столице Сирии Дамаске, сообщил журналистам директор выпускающей телевизоры компании Syronics Луэй аль-Майдани.

"Завод был фактически в осаде две недели, здесь было три группировки террористов, сюда попало где-то 400 снарядов. Мы все были очень расстроены, когда предприятие прекратило работу, и мне сложно описать, что чувствую теперь, когда мы снова в строю. Мы очень рады, для нас это второй дом. Например, я здесь проработал 22 года", - рассказал он.

Syronics - крупнейшее в Сирии государственное предприятие, выпускающее телевизоры. Завод был открыт в 1960 году и прекратил работу в 2014 году из-за боевых действий. Технику под этим брендом выпускают еще несколько филиалов компании.

На заводе в Дамаске работают почти 300 человек - в основном сохранился прежний состав работников, которые трудились на предприятии до закрытия.

К примеру, Бушра аш-Шатыр, проработавшая на производстве 10 лет, с радостью возвращается в строй. "Во время войны я осталась без работы, так что то, что компания снова открылась, для меня очень важно. Я не привыкла сидеть дома, к тому же приносить деньги в семью очень хорошо, мы в семье все работаем - и муж, и четверо детей", - говорит она.

На предприятии производятся телевизоры разного ценового диапазона - от $100 до $600. В главном цехе, который расположен в Дамаске, в день выпускается 40 телевизоров. В будущем руководство компании намерено увеличивать объем производства.