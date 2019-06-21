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"Ведомости": "Лента" покупает склад под производство полуфабрикатов

Сумма сделки составит 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.

Сделка, сумма которой, по данным сторон, составляет 3,5 млрд рублей без учета НДС, пройдет по схеме built-to-suit. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на вторую половину 2020 года.

По словам заместителя операционного директора компании Елены Белянской, новый комплекс понадобился для расширения складских мощностей и централизации управления собственным производством. Помимо складов на территории разместится фабрика по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий.

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