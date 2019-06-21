Мантуров: Египет и ЕАЭС могут подписать соглашение о зоне свободной торговли в 2020 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Соглашение о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может быть подписано в следующем году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я думаю, что в следующем году есть шанс завершить работу и подписать соглашение на уровне ЕАЭС", - сказал Мантуров.

Первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом состоялся в январе 2019 года. Соглашение даст новые возможности для развития и упрощения торговли между участниками, отмечали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, ЕАЭС получил более 50 предложений от разных стран и международных организаций об установлении или расширении торгово-экономических отношений. Наиболее интенсивный диалог ЕАЭС ведет с Индией, Египтом, Сербией, Сингапуром, Израилем, МЕРКОСУР и Аргентиной.