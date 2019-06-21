Акимов считает необходимым ввести нулевую терпимость к политизации кибербезопасности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество наравне с нулевой терпимостью к использованию химического и ядерного оружия должно выработать аналогичное отношение к политизации вопросов кибербезопасности. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий вопросы развития цифровой экономики, выступая на Международном конгрессе по кибербезопаности.

"Мне кажется, что ровно так, как есть нулевая терпимость в мире по отношению к химическому оружию и к применению атомного, ядерного оружия, точно так же должна быть нулевая терпимость к политизации повестки [по кибербезопасности]. Это точно глобальная повестка, в которой страны обречены на сотрудничество", - сказал он.

Также вице-премьер отметил, что лидеры, которые выступают против этой позиции, должны быть подвержены "мировому остракизму". "Потому что степень осознанности лидерами государств связности этой повестки обеспечит наше безопасное будущее", - пояснил Акимов.

В целом, подчеркнул вице-премьер, сегодня в вопросах обеспечения кибербезопасности необходимо заниматься тремя вещами: цифровым образованием, созданием трансграничных сетей доверия между компаниями и государствами по обмену информацией о киберугрозах, а также тотальной деполитизацией IT-сферы.

Негативные тенденции развития цифровой среды

Всего Акимов назвал три главные тенденции в сфере информационных технологий, которые, на его взгляд, требуют особого внимания с точки зрения кибербезопасности. "Первое - взрывной рост технологической повестки кибербезопасности. Это и дорогие, малодоступные, легкие в тиражировании "сквозные" технологии, обладание которыми будет определять преимущества и глобальные неравенства. Беспокоит здесь то, что степень влияния и возможность обладания этими технологиями определяет в некоторой мере степень вашей безопасности", - указал он.

Второй тенденцией вице-премьер назвал увеличение числа "умных" мобильных устройств, обеспечить безопасность связи между которыми становится все сложнее. "Половина населения мира носят мобильные устройства с интернетом, - пояснил он. - А если каждого человека через пять лет будет окружать 20 таких устройств? Число автономных вещей достигнет нескольких десятков миллиардов - это соединения, контролировать которые в обычном режиме будет просто невозможно. Взрывной рост количества автономных соединений - это угроза, к которой мы еще даже не подошли".

Наконец, заключил Акимов, третьей тенденцией является политизация цифровой повестки, "когда государства решают, кому отключить доступ к лицензиям, архитектурам или доступ к безопасности для другого государства или крупного мирового игрока".