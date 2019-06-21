Трансляцию международного кибертренинга Сбербанка посмотрели почти 12 млн человек

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Около 12 млн человек по всему миру и более 230 компаний подключились к онлайн-трансляции кибертренинга, который провел накануне Сбербанк в рамках Международного конгресса по кибербезопасности. Об этом сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на брифинге в пятницу.

"Внимание к этому тренингу было очень большое. К прямой трансляции подключилось более 230 компаний, наша аудитория составляла от 10 млн до 12 млн человек по всему миру. Результаты этого тренинга для нас чрезвычайно важны, это был первый опыт отработки совместных действий, прежде всего бизнес-структур, в рамках обмена значимой информацией, помощи друг другу в предотвращении крупного ущерба для бизнеса, опыт совместных действий по защите всех наших ресурсов. Цели тренинга были достигнуты", - считает Кузнецов.

Он подчеркнул, что подобный тренинг на международном уровне проводился впервые. "В рамках тренинга отрабатывался сценарий глобального заражения вирусным программным обеспечением различного рода структур - это была сеть аэропортов и авиакомпаний и девайсов пассажиров этих компаний. Впервые отрабатывались по единым стандартам меры противодействия таким атакам командами, которые находились в разных странах", - рассказал Кузнецов.

Онлайн-тренинг Cyberpolygon по отражению глобальных кибератак прошел в среду в штаб-квартире Сбербанка в Москве в рамках Международной недели кибербезопасности Global Cyber Week (17-21 июня), организованной Сбербанком. За ходом тренинга наблюдали глава киберустойчивости Центра по кибербезопасности Всемирного экономического форума Бруно Халопо, директор по расследованию киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс, представители ряда компаний, в частности QRator Lab, SolidLab, Fortinet Russia, Kaspersky Lab.

"В учениях мы использовали модель, где госсектор и частный сектор работали вместе. Это был также тренинг, на котором все участники могли научиться чему-то новому. Основная цель была наладить координацию. Нам нужно эффективно сотрудничать друг с другом, чтобы бороться с такими инцидентами", - сказал на брифинге в пятницу Бруно Халопо.

Крейг Джонс, в свою очередь, обратил внимание на ценность получения опыта совместной борьбы с киберпреступностью не только при отражении реальных кибератак, но и в ходе учений, подобных тренингу Cyberpolygon.

По его словам, когда происходит кризис, люди многому учатся, но здорово, когда есть такие учения: нет кризиса, а уроки извлекают хорошие. Такие совместные учения позволяют найти новые способы обучения.